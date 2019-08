vor 44 Min.

Pointe um Pointe

Alfred Mittermeier zu Gast auf der IBL-Bühne in Lutzingen

Nach über 300 Auftritten mit seinem Soloprogramm „Ausmisten“ präsentierte Alfred Mittermeier sein Erfolgsstück zum letzten Mal auf der IBL-Bühne in Lutzingen, bevor er im Oktober sein neues Programm „Im Paradies“ vorstellt. Mit intelligentem Sprachwitz und teils schwarzem, aber nie dumpfen Humor knallte er laut Pressemitteilung den Besuchern eine Pointe nach der anderen um die Ohren.

Gesellschaftliche und politische Themen wurden geschickt miteinander gemixt. Ob Länderfinanzausgleich, bei dem der Chinese die Euros auffängt, die Bayern in das unten offene Berliner Finanzloch stopft, der Konflikt zwischen Trump und Kim Jong Un oder das Selbstverständnis der Bayern, die als Währung den Diridari einführen möchten. Auf den Hunderter käme Papst Benedikt, ein Scheinheiliger in diesem Fall. Auf dem Zehner würde man Edmund Stoiber verewigen – zum Abstottern. Und auf dem 1-Cent-Stück könnte man Dobrindt verewigen, dass er auch mal was wert ist. Nach gut zwei Stunden Programm präsentierte er den begeisterten Besuchern noch einige Entwürfe seines neuen Programms „Im Paradies“, was von den Anwesenden mit minutenlangem Beifall quittiert wurde. (pm)

