21.05.2019

Politkabarett im Gewölbekeller

Reiner Kröhnert im Schloss Haunsheim

Politkabarett im Gewölbekeller – am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, ist es wieder so weit. Der Freundeskreis Schloss Haunsheim startet seine diesjährigen Veranstaltungen mit einem Gastspiel von Reiner Kröhnert im Gewölbekeller. Wer die Wahrheit über den Politzirkus erfahren will, kommt an dem Kabarettisten kaum vorbei. Seine Pointen sind so treffsicher wie ein Scharfschützengewehr, sein Humor scharfzüngig und jenseits aller Hemmungen. Großartige Unterhaltung mit Top-Niveau und zahlreichen Gästen von Merkel bis Trump.

Tiefer denn je schlüpft der Meister der Parodie und politischen Satire in die Haut seiner Pappenheimer, und alle Verdächtigen melden sich selbstverständlich unmissverständlich zu Wort. Das Sagen aber hat nur eine: Angie! Und Kröhnert, der hat „sein Personal“ fest im parodistischen Griff, genau studiert, und agiert mit perfekter Diktion, Mimik und Gestik, kopiert nicht, sonder analysiert, erfindet die bekannten Figuren neu, originalgetreu, nimmt sie erst aufs Korn und dann auseinander. Heraus kommt ein überaus kritisches, witziges, politisches Kabarett. (HOW)

gibt es noch Mo–Do vormittags und Donnerstagnachmittag bei der VHS Gundelfingen unter Telefon 09073- 999119 oder bei Doris Hiesinger unter Telefon 09072/701256.

