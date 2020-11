vor 17 Min.

Polizeibericht: Hochsitz bei Unterbechingen umgeworfen

In einem Waldstück südwestlich von Unterbechingen wurde ein Hochsitz umgeworfen.

Die Polizei ermittelt: Wer hat einen Hochsitz in einem Waldstück bei Unterbechingen beschädigt?

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, ist in einem Waldstück südwestlich von Unterbechingen an der Sachsenhauser Straße ein Hochsitz umgeworfen und dabei beschädigt worden. Der Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert.

Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

