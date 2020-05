09:49 Uhr

Polizeikontrolle: Zweimal Cannabiskonsum

Wer einen Joint raucht, riecht oftmals stark nach Cannabis. Das wurde zwei Männern zum Verhängnis.

Bei einer Personenkontrolle eines 17-Jährigen am Donnerstag gegen 23.30 Uhr am Georg-Hogen-Ring, stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nach Cannabis roch. Bei einer Durchsuchung fanden sie schließlich eine Tüte mit Cannabis sowie Konsumzubehör.

Beamten fallen "drogentypische Auffälligkeiten" auf

In eine Verkehrskontrolle wegen Drogeneinfluss war am Donnerstag auch ein Autofahrer gegen 21 Uhr in der Großen Allee unterzogen worden. Auch hier stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, woraufhin der Fahrer zugab an einer Joint-Runde teilgenommen zu haben.

Verkehrskontrolle: Drogentest war positiv

Ein Drogentest verlief schließlich positiv auf den Konsum von Marihuana. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und seinen Pkw stehen lassen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen