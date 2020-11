vor 4 Min.

Regelung in der Römerstraße bleibt bestehen

Wieso der Wittislinger Rat Bebauungsplan nicht ganz umsetzt

Der Wittislinger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend gegen die Umsetzung des Bebauungsplans in der Römerstraße ausgesprochen. Das erklärt Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD) auf Nachfrage. Der erst vor wenigen Jahren beschlossene Bebauungsplan sah vor, dass die Römerstraße für den Verkehr gesperrt und mit Wendehämmern versehen wird. Auch Parkplätze sollten geschaffen werden. Die Umsetzung des Plans hatten nun einige Anwohner gefordert. Sie fühlten sich Reicherzer zufolge durch den frühmorgendlichen Start von Lastwagen in der Straße belästigt. Deshalb hatte die Gemeinde die Straße bereits provisorisch gesperrt.

Zur Umsetzung der im Bebauungsplan festgelegten Änderungen kommt es allerdings nicht. „Das baulich so herzustellen wäre wahnsinnig teuer. Dafür jetzt Geld auszugeben ist aus Sicht des Gemeinderats aktuell nicht sinnvoll“, erklärt Reicherzer. Nach Einschätzung der Verwaltung gebe es außerdem keine Pflicht, einzelne Festsetzungen aus Bebauungsplänen umzusetzen. (mayjo)

