07.06.2018

Rennenten stürzen sich in die Brenz

Auch in Giengen sind die gelben Plastikrenner der Hingucker am Samstag

Auch bei der neunten Ausgabe des Giengener Entenrennens stürzen sich am Samstag, 9. Juni, wieder rund 1000 Rennenten in die Fluten der Brenz.

Wer noch keine Ente „adoptiert“ hat, kann dies am Renntag noch auf dem Veranstaltungsgelände beim Skulpturenpark nachholen. Von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Um 13 Uhr startet zunächst das Rahmenprogramm. Bis 15.30 Uhr laden Stadt und GHV zum gemütlichen Beisammensein rund um das Entenrennen ein.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: You ’n’ Me – Andreas Antoniuk & Ricarda Rickert führen das Publikum mit zwei Stimmen und zwei Gitarren quer durch die „Ohrwürmer“ von bekannten und weniger bekannten Interpreten. Die beiden Akteure des neuen Gitarren- und Gesangsduos sind in der Heidenheimer Musikszene nicht gänzlich unbekannt. Ihr Programm geht in Richtung Joan Baez, Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, The Seekers und Everly Brothers.

Um 14 Uhr gibt Oberbürgermeister Dieter Henle dann den Startschuss zum eigentlichen Rennen. Mit einem zweiten Startschuss um 14.30 Uhr geht anschließend das Freestyle-Rennen in eine neue Runde: Alle Besucher sind aufgefordert, aufblasbare Schwimmtiere mitzubringen und diese ins Wasser zu lassen. Gegen 15 Uhr werden die Gewinner beider Rennen beim Skulpturenpark bekannt gegeben. Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro warten auf die Gewinner. (pm)

