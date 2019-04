17:30 Uhr

Rosenschloss Gundelfingen: Wer bietet am meisten?

Das Rosenschloss in Gundelfingen steht zum Verkauf. Bislang haben sich rund zehn Interessenten gemeldet. Deren Hintergrund sei unterschiedlich.

Ein Bieterverfahren regelt den Verkauf des Anwesens in Gundelfingen. Es gibt einige Interessenten

Von Andreas Schopf

Das Gundelfinger Rosenschloss soll verkauft werden. Dieser Schritt ist seit einigen Wochen bekannt. In der Zwischenzeit ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Wie Barbara Storb, Geschäftsführerin des bayerischen Landesverbands im Fachverband deutscher Floristen, auf Anfrage mitteilt, haben sich mittlerweile rund zehn Interessenten für das Schloss gemeldet. Deren Hintergrund sei höchst unterschiedlich. Es gebe verschiedene gewerbliche Anfragen, aber auch private, berichtet Storb.

Über mögliche Nutzungsformen, die die potenziellen Käufer mitbringen, kann sie noch nichts sagen. „Es ist auf jeden Fall Spannendes dabei“, so Storb. Man müsse nun sehen, welche Konzepte ernsthaft infrage kämen. „Das werden wir in Ruhe bedenken“, sagt Storb. Die Tür für weitere Interessenten sei dabei weiterhin offen. Die Entscheidung, wer letztendlich den Zuschlag für das Rosenschloss bekommt, wird laut Storb über ein Bieterverfahren geregelt. Das heißt, dass die Kaufinteressenten Gebote abgeben und sich so gegenseitig überbieten können.

Der höchste Preis gewinnt schließlich. Wie lange dieses Verfahren dauern wird, bis ein neuer Besitzer gefunden ist, ist laut Storb nicht absehbar. Neben dem Verkauf des Rosenschlosses ist auch die Frage offen, ob und wie es mit dem Floristenverband in Gundelfingen weitergeht. „Auch hier gibt es noch ein großes Fragezeichen“, sagt Storb. Das weitere Vorgehen sei abhängig vom Schlossverkauf. Der Schritt war nötig geworden, da 2018 die Nachfrage nach Floristen-Seminaren extrem eingebrochen war.

Immer weniger Arbeitgeber waren bereit, ihre Angestellten für so einen Kurs freizustellen, hieß es. Dazu kam die sinkende Zahl von Blumengeschäften, die der Verband auch an niedrigeren Mitgliederzahlen gespürt habe.

