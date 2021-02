03.02.2021

SPD fordert Sanierungskonzept für das Albertus-Gymnasium

Die Deckungslücke von vier Millionen Euro beschäftigt die Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten

Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich mit dem Entwurf des Kreishaushalts für 2021, der von Landrat Leo Schrell im Kreisausschuss vorgestellt worden war, im Rahmen einer Telefonkonferenz auseinandergesetzt.

Die Steigerung der Umlagekraft um über sieben Prozent ist nach Ansicht der Fraktionsmitglieder sehr erfreulich und lässt die Einnahmen im Verwaltungshaushalt auf fast 114 Millionen Euro anwachsen. Bedauerlich ist jedoch nach Ansicht des Fraktionsvorsitzenden Jürgen Hartshauser die Tatsache, dass nur ein Betrag von 6,35 Millionen als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann.

Hier sieht Bürgermeisterin Mirjam Steiner noch dringenden Handlungsbedarf, damit die bestehende Deckungslücke von etwa vier Millionen Euro noch geschlossen werden kann. Dies sei absolut notwendig, damit die Investitionsmaßnahmen in Höhe von 21,8 Millionen Euro ohne Neuverschuldung auch umgesetzt werden können. Wie schon in den zurückliegenden Jahren liegt der Investitionsschwerpunkt weiterhin im Bereich der Schulen. Digitalisierung und Verbesserung der Gebäudesubstanz hat nach Meinung von Dietmar Bulling absolute Priorität.

Neben den bereits begonnenen und schon laufenden Maßnahmen an fast allen Berufsschulen und weiterführenden Schulen fordern die SPD-Kreisräte noch in diesem Jahr ein Sanierungskonzept für das Albertus-Gymnasium in Lauingen. „Wir brauchen eine Planungsgrundlage und Kostenschätzung, damit wir das Albertus-Gymnasium in die Finanzplanung aufnehmen können“, so lautete laut Pressemitteilung der allgemeine Tenor der Fraktionsmitglieder. (pm)

