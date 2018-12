17:30 Uhr

Sarah Straub: Adventskonzert in Lauingen

Die Gundelfinger Sängerin Sarah Straub tritt am Samstag, 8. Dezember, im Stadeltheater Lauingen auf. Im Stadeltheater ist die kommenden Wochen noch mehr los.

Die Gundelfinger Singer/Songwriterin Sarah Straub spielt am Samstag, 8. Dezember, ein Adventskonzert im Lauinger Stadeltheater. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin und ihr musikalischer Begleiter Florian Hirle haben für diesen Termin einen besonderen Konzertabend in besinnlicher Atmosphäre vorbereitet: Neben Songs aus der Feder von Sarah Straub werden sie auch beliebte deutsche Weihnachtslieder spielen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Sarah Straub ist nicht der einzige Künstler im Stadeltheater Lauingen

Sarah Straubs Auftritt ist, nachdem „Pension Schöller“ im Stadeltheater gerade erfolgreich abgespielt ist, nur der Auftakt für ein abwechslungsreiches Konzert-, Musikkabarett und Comedyprogramm. Der Theaterverein hat nun sein Programm bis April 2019 veröffentlicht. Nach Straubs Auftritt geht es bereits eine Woche später, am Samstag, 15. Dezember, weiter mit „Mother’s Pride“. Die Zuschauer erwartet eine musikalischen Reise auf die grüne Insel mit Irish-Folk-Musik und irischer Kultur. Am Freitag, dem 21.12.18, um 20 Uhr sorgt die „All Swing Big Band“ dann für ein „Swinging Christmas“.

Im Januar geht es weiter mit klassischer Musik, spanischer Gitarre und Komik: am Sonntag, 14. Januar, treten „Gogol & Mäx“ auf. In den Wochen darauf kommen Fans des Musikkabaretts auf ihre Kosten: Am Samstag, 23. Februar, sind 8872 mit Schorsch und dem neuen Programm „Schablantis: Aufgetaucht“ zu Gast. Am Samstag, 16. März, spielen dann die „Wellküren“. Im April „Pimento“ die Premiere ihrer „Drum Light Show“ im Stadeltheater (Freitag, 5. April). Am Freitag darauf, 12. April, präsentiert dann die mit dem Dialektpreis Bayern ausgezeichnete „Couplet-AG“ ihr Programm. „Wir kommen – die Rache der Chromosomen.“ (pm)

Alle Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich: In Lauingen bei Spielwaren Eismann, in Gundelfingen bei der Stadt-Apotheke, in Dillingen bei der Spedition Bezikofer und bei Bücher Brenner, in Wertingen bei Schreibwaren Gerblinger. Die Tickets gibt es auch online unter www.stadeltheater.de und unter Telefon 09073/5890329.

