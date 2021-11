Es bleibt neblig im Landkreis Dillingen

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm erwartet ein eher ungemütliches Wochenende

Vergangene und diese Woche hatten wir noch Glück: Nach verbreitet frostigen Morgen ist immer mal wieder die Sonne durchgekommen. „Zum Wochenende deutet sich jetzt wieder überwiegend zähes Novembergrau an“, sagt unser Wetterexperte Benjamin Grimm.

Spekulationen sind nichts für unseren Wetterexperten

Der November werde damit wohl seinem Namen als „Dümpelmonat“ wieder gerecht. Dümpelmonat? Laut Grimm wird dieser vorletzte Monat im Jahr gerne so bezeichnet, da er sich wettertechnisch oft unspektakulär präsentiert. Spektakulär, das wäre für Wetterinteressierte etwa Sturm oder Schnee. Doch wann der Schnee im Kreis Dillingen Einzug hält, darüber möchte Grimm noch nicht spekulieren. Er hält nichts vom Spekulieren über weiße Weihnachten und den ersten Schlittentag. „Ich dreh immer fast durch, wenn ich von drohenden Schneewalzen lese. Das ist keine seriöse Wetterberichterstattung.“

Es bleibt neblig im Landkreis

So viel sei jedoch sicher: Nächste Woche gibt es noch keinen Schnee. Fürs kommende Wochenende erwartet Grimm trübes Wetter. Der Nebel bleibe zäh in der Luft hängen. Hochnebel komme auch dazu. Regen erwartet der Wetterfrosch dann im Kreis im Laufe des Samstags.

Gibt es auch ein paar Lichtblicke? Grimm bleibt vorsichtig: „Zaghafte Auflockerungen sind am ehesten am Sonntag möglich.“ Im Kreis erwarte er Temperaturen zwischen drei und zehn Grad. Nachtfrost gebe es nur, wenn der Nebel sich lange genug verzieht.

