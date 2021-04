vor 36 Min.

Sie schicken ihre Blumen von Birkenried bis nach Großbritannien

Plus Über 20.000 Pakete hat Blumen Eber im Vorjahr gepackt und versendet. Dabei setzt die Gärtnerei aus Birkenried nicht nur auf den eigenen Onlineshop, sondern verknüpft verschiedene Absatzkanäle. Auch Corona hat Auswirkungen.

Von Tanja Ferrari

Bernd Hödl hält eine grüne Plastikverpackung in der Hand. In die vorgestanzten Waben setzt er sorgfältig die bestellten Blumen, die anschließend per Post verschickt werden. Über 20.000 solcher Pakete hat er mit seiner Frau Isabell Eber für das gemeinsame Blumengeschäft in Birkenried im vergangenen Jahr gepackt. Einige davon gingen sogar nach England. Als der Quereinsteiger vor rund acht Jahren den Onlineshop der Gärtnerei Eber ins Leben gerufen hatte, wurde er zunächst belächelt. Inzwischen floriert der Internethandel und immer mehr Kollegen suchen seinen Rat.

