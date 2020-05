00:31 Uhr

Stadtbibliothek hat wieder geöffnet

Was Leser in Lauingen beachten müssen

Die Lauinger Stadtbücherei hat ihren Ausleihbetrieb vor Kurzem wieder aufgenommen. Für den Besucherverkehr gelten jedoch einige Regeln.

Zutritt zur Stadtbibliothek haben nur Besucher, die bereits einen Bibliotheksausweis haben oder sich neu anmelden möchten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. In der Bücherei dürfen sich außerdem maximal fünf Besucher gleichzeitig aufhalten. Dies ist erforderlich, um die Einhaltung des Mindestabstands von eineinhalb Metern zu gewährleisten. Die Zählung erfolgt anhand der Ausgabe von Bücherkörben, in denen die Ausleihen gesammelt werden. Deshalb kann es zu Wartezeiten beim Einlass kommen. Ist kein Korb verfügbar, so ist außerhalb des Gebäudes zu warten.

Die Bücherei hat zudem nur für die Ausleihe und Rückgabe von Medien geöffnet. Ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek ist zurzeit noch nicht gestattet. Die Leserinnen und Leser können sich maximal 15 Minuten dort aufhalten. Daher gibt es momentan auch keinen Kaffee und keine Getränke. Des Weiteren können die PC-Arbeitsplätze vorerst nicht benutzt werden.

Die Besucher sind aufgefordert, sich an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Es muss ein Mund-Nasenschutz oder ein Tuch getragen werden. Der Ein- und Ausgang wird separat geregelt. Führungen und Veranstaltungen wie beispielsweise Lesestunden finden vorerst nicht statt.

Die Bücherei öffnet mit leicht verkürzten Öffnungszeiten, und zwar am Dienstag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr, am Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Alle derzeit entliehenen Medien sind bis 16. Juni verlängert. Es besteht daher kein Zeitdruck, die Bücherei bereits in der ersten Öffnungswoche oder gar am ersten Tag der Öffnung aufzusuchen. Eventuelle Wartezeiten können so vermieden werden. (pm)

Themen folgen