Wie das Hochwasser Träume einer Familie im Bachtal zerstört hat

Plus Im August 2020 wurde der Spengler-Betrieb der Oberschmids in Staufen vom Regen überrollt. Mit den Folgen haben sie immer noch zu kämpfen. Was hat sich bisher getan?

Von Christina Brummer

Regen, nur noch Regen und dann Flut, überall Schlamm und Wassermassen: Diese Erfahrung machten die Wertinger und Hohenreichener am Sonntag voriger Woche. Gerhard und Martina Oberschmid machten sie vor knapp einem Jahr, als Regenmengen den Zwergbach im Syrgensteiner Ortsteil Staufen anschwellen ließen. Aus dem Zwerg wurde kurzzeitig ein Riese, der Unmengen an Wasser in den Ortsteil brachte. Ein Jahr später grummelt es am Himmel schon wieder unheilvoll, als man ins Bachtal fährt, um bei den Oberschmids zu erfahren, wie es ihnen seither ergangen ist.

