Ein Bürgerkoffer für Syrgenstein

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein soll einen Bürgerkoffer bekommen, mit dem wichtige Ausweisdokumente per Hausbesuch ausgestellt werden können. Auch weitere Investitionen wurden beschlossen.

Bei der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein wurde die Anschaffung eines Bürgerkoffers beschlossen. Es handelt sich um einen Koffer, ausgestattet mit Laptop, Drucker und EC-Gerät, mit dem in Zukunft Hausbesuche gemacht werden können. Alte und kranke Menschen, die ihr Haus nicht für die Behördengänge verlassen können, haben damit die Möglichkeit, ihre Ausweisdokumente zu Hause ausstellen zu lassen. Anfang 2022 soll der Koffer beschafft werden.