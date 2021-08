Syrgenstein/Staufen

Staufen hat jetzt einen neuen Kindergarten

Der neue Kindergarten in Staufen ist seit Freitag eröffnet.

Plus Im Syrgensteiner Ortsteil Staufen gibt es jetzt mehr Platz für die Kleinen und Kleinsten. So sieht der neue Kindergarten von innen aus.

Von Christina Brummer

Es wird gebaut rund um Staufen. Und auch im Syrgensteiner Ortsteil Landshausen entsteht ein Neubaugebiet. Wenn eine Gemeinde wächst, muss auch ihre Infrastruktur mitwachsen. In Staufen ist das Mitwachsen jetzt – fürs Erste – beendet. Der neue Kindergarten in der Bayernstraße hat seine Türen geöffnet. Die Kinder haben die neuen Räume zusammen mit ihren Erzieherinnen schon einige Tage ausprobieren können. Bei ihnen kommen die neuen Räumlichkeiten auch gut an, sagte Kindergartenleiterin Petra Reiter bei der Eröffnung. „Wir fühlen uns alle sehr wohl und auch die Farben sind schön geworden.“

