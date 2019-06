vor 20 Min.

Vom verstörten Leben eines großen Lyrikers

Verena Nolte erzählt, warum der Dichter Wolfgang Bächler, ein Weggefährte Heinz Pionteks, ein bedeutender Literat war

Lyrik zählt derzeit wenig. Umso mehr sei – so die Leiterin der Vhs Lauingen, Gertrud Ehrhart – die Tätigkeit zu würdigen, die Anton Hirner rund um sein Heinz-Piontek-Museum entfaltet. Für den folgenden Vortrag über Piontek Weggefährte Wolfgang Bächler hatte er eine Referentin gewonnen, die den Lyriker über lange Jahre begleitet und man muss wohl sagen auch betreut hat.

Verena Nolte machte deutlich, dass der 1925 geborene und aus Augsburg stammende Bächler nach Krieg und Studium zur ersten Garde der jungen Lyriker gehörte. Wie Piontek konnte er im Esslinger Bechtle-Verlag publizieren und war mit seinen Gedichtbändchen „Die Zisterne“ und „Lichtwechsel“ sehr schnell bekannt geworden. Als Mitglied der „Gruppe 47“ von Anfang an, war er doch immer ein Autor am Rande geblieben. Literarische Ehrungen sind ihm nicht zuteil geworden. Bereits im literarischen Betrieb nach 1968 wurde er nicht mehr zur Kenntnis genommen, genauso wenig in den Unterrichtswerken der neuen Kollegstufe.

Dass Wolfgang Bächler nach beachtlichen Anfangserfolgen und trotz anerkennender Fürsprache seiner schwäbischen Dichter- und Schriftstellerkollegen (unter anderem Martin Walser) keine Größe im Literaturbetrieb wurde, hat auch mit seiner manisch-depressiven Belastung zu tun. Umso höher ist die Fürsorge zu werten, die das Kulturreferat der Stadt München dem Dichter angedeihen ließ. Man übernahm seinen Vorlass für die „Monacensia“. Dass der am Ende genauso unterging wie die wertvolle Bibliothek gehört zu den Tragödien dieser Dichterexistenz.

Es kommt selten vor, dass das Publikum sich als Zugabe noch ein paar Gedichte wünscht. An diesem Abend war das nicht die einzige Überraschung. Die Referentin, so stellte sich heraus, war auch Schülerin am Albertus-Gymnasium gewesen und hat ihre Schule immer noch in guter Erinnerung. Als Hintergrund für ihren Bericht hatte die Referentin ein Foto des Dichters aus seinen letzten Lebensjahren gewählt. So in etwa hat man ihn auch von seiner Lesung in Dillingen Ende 1979 in Erinnerung.

Damals hatte Bächler überwiegend aus seinen „Traumprotokollen“ vorgelesen. Nolte beschloss den Vortrag mit dem seinerzeit berühmten Gedicht „Die Erde bebt noch…“. (pm)

