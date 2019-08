09:10 Uhr

Vorfall in Gundelfingen: Mann belästigt vier Mädchen

Der alkoholisierte Mann legt sich mit sieben Jugendlichen an. Bis die Polizei kommt und ihn mit nimmt.

In der Parkanlage Maxgarten ist es am Montagabend gegen 20.40 Uhr zu einem Streit zwischen einem 25- jährigen Gundelfinger und sieben Jugendlichen gekommen. Der Mann wurde zunehmend aggressiver und belästigte vier Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Außerdem trat er einem der Mädchen gegen das Bein, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Zum Ausnüchtern in die Zelle

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung schrie der 25-Jährige im stark alkoholisierten Zustand laut herum und verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv, sodass er zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen werden musste. (pol)

