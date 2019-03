vor 18 Min.

Was sich die Gundelfinger Jugend wünscht

Bei der Jungbürgerversammlung in Gundelfgingen geht es um WLAN, Haltestellen und Freizeitangebote. Außerdem steht eine Neuwahl des Jugendrats an.

Von Silva Metschl

Zeit, Engagement, Interesse und Durchhaltevermögen: Das alles brauchen die Mitglieder im Jugendrat laut eigener Aussage. Am Freitag stellten die elf Mitglieder interessierten Jugendlichen sowie einigen Vertretern des Stadtrats ihre Vorhaben vor und informierten über die anstehenden Neuwahlen.

„Jugendpolitik ist keine Selbstverständlichkeit“, eröffnet Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß die Versammlung im Pfarrheim. Sie sei besonders stolz auf den Jugendrat, der im Landkreis Dillingen einzigartig sei. Auch ohne Wahlberechtigung können die Jugendlichen so teilhaben und die Stadt jünger machen. Die Bürgermeisterin spricht den Anwesenden Mut zu, ihre Pläne weiterzuverfolgen: „Nicht alles geht immer so schnell, wie man es sich vorstellt.“

Der Stadtrat nimmt die Ideen des Jugendrates ernst

Diese Vorstellungen reichen im Jugendrat vom Stadtfest bis zur Erneuerung des Maxgartens. Eine Idee ist etwa ein Konzert an einem Abend des Festes. So will man auch Jugendliche von außerhalb nach Gundelfingen locken. Möglich ist das allerdings erst ab 2021. Der Bau eines Volleyballplatzes in Zusammenarbeit mit dem TV Gundelfingen soll wiederum den Maxgarten attraktiver machen. Bisher sei der vor allem ein Treffpunkt für Jugendliche „zum Trinken“, wie es vom Rat heißt. Dadurch gebe es dort viel Müll und Scherben, die zu Verletzungen führen können. Bereits vom Stadtrat aufgegriffen wurde die Planung eines Bushäuschens beim Lidl-Markt.

Mehr freies WLAN in Gundelfingen

Anschließend tragen die Anwesenden weitere Ideen zusammen. Gewünscht sind neben weiteren Bushäusern an anderen Haltestellen neue Bänke, eine Erneuerung des Skaterparks sowie mehrere WLAN-Hotspots und eine Grillstelle.

Die Idee für ein Bushäuschen an dieser Haltestelle hat der Stadtrat aufgegriffen. Bild: Silva Metschl

Diese Ideen sind nicht nur eine Anregung für den aktuellen Jugendrat, sondern auch wegweisend für den nachfolgenden. Denn die einjährige Amtszeit der Räte geht im Juni zu Ende. Bis zum 23. April können Interessierte ihre Kandidatenblätter im Rathaus abgeben. Diese können im Internet heruntergeladen oder im Jugendcafé beim Pfarrheim abgeholt werden. Anschließend werden Wahlunterlagen an alle Wahlberechtigten zwischen zwölf und 17 Jahre geschickt, die ausgefüllt bis zum 2. Juni wieder im Rathaus sein sollen. Dort wird einen Tag später die Auszählung vorgenommen.

Nikolaus Mayr, verantwortlich für Ordnung und Soziales im Stadtrat, zeigt sich zufrieden über die Zahl der Anwesenden bei der Jungbürgerversammlung. Etwa 30 Jugendliche sind der Einladung gefolgt. Er sagt: „Das ist auch ein Ansporn, mehr hierher zu bekommen.“

