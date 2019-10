09:23 Uhr

Wer sind eigentlich all die Heiligen?

Beinahe in jeder Kirche im Stil des Barock oder Rokoko werden Heiligenstatuen um den Hochaltar und die Seitenaltäre gruppiert. Im Bild: der Hochaltar der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen bei Bissingen, die im Stil des Rokoko erbaut wurde.

Dekanatsratsvorsitzender Johannes Wunderle aus Dillingen sagt an Allerheiligen: Auch wir können "Heilige" werden

Liebe Leserinnen und Leser,

eine Frage möchte ich vorausschicken. Empfinden Sie es auch so, dass in den Medien die schlechten Nachrichten mehr interessieren als die guten? Katastrophen werden als „breaking news“ sofort und überall gesendet und verdrängen das Alltagsgeschehen. Egal ob Unfall, Verbrechen, Naturkatastrophe oder Terroranschlag, die schlechte Nachricht erreicht uns heute unmittelbar.

Ist das Gute selbstverständlich?

Warum? Sensationsgier, Wissensbefriedigung oder doch echte Anteilnahme? Ich denke, von allem etwas. Außerdem gehen wir allzu oft davon aus, dass das Gute ohnehin geschieht und selbstverständlich in unserer Welt besteht, wohingegen sich das Schlechte als Ausnahme darstellt. Es fällt uns also mehr auf und zieht unsere Aufmerksamkeit an.

Richten wir an diesem Feiertag den Blick auf besondere Menschen

An Allerheiligen, diesem besonderen Fest, das wir diese Woche feiern, könnten wir doch mal wieder den Blick auf die Menschen richten, die viel Gutes in dieser Welt getan haben, ohne es an die große Glocke zu hängen: die „Heiligen“. Prominente Beispiele kennen wir bestimmt genügend. Und wenn nicht, lohnt ein Besuch in einer unserer zahlreichen Kirchen. Aber wer sind denn die Heiligen? Statuen von längst verstorbenen Menschen, die irgendwann einmal etwas Gutes getan haben? Ich denke, nein.

Vielmehr müssen sie heute für uns Vorbilder sein, wie wir in unserem Alltag Gutes tun können, um dem Schlechten zu begegnen. Somit können auch wir „Heilige“ werden. Natürlich nicht gleich mit Selig- und Heiligsprechung nach den strengen Richtlinien des Vatikan.

Auch wir können positiv auf unsere Mitmenschen ausstrahlen

Aber dennoch können wir fürsorglich und positiv auf unsere Mitmenschen ausstrahlen. „Wir alle sind zur Heiligkeit berufen“, so Papst Franziskus in seinem Schreiben „Freut euch und jubelt“.

Zu diesem Fest Allerheiligen möchte ich uns alle ermutigen: Freuen wir uns an den unzähligen kleinen und guten Erlebnissen in unserem Alltag. Lassen wir das Schlechte auch mal das Schlechte sein. Versuchen wir, für und mit unseren Mitmenschen uns ein wenig heilig zu verhalten. Tun wir also Gutes, ohne Lärm darum zu machen.

Ihr Johannes Wunderle, Dekanatsratsvorsitzender, Dillingen

