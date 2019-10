vor 23 Min.

Wie viele Uhren muss ein Uhrmacher umstellen?

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren wieder umgestellt.

Zur Zeitumstellung haben wir mit Michael Kunze, Uhrmacher aus Gundelfingen, gesprochen. Er verrät, wie er sich merkt, ob man vor- oder zurückstellen muss.

In der Nacht auf Sonntag werden wieder die Uhren umgestellt. So mancher ist sich immer wieder unsicher, ob er nun vor- oder zurückstellen muss. Wir haben mit Michael Kunze gesprochen, Uhrmacher und Juwelier aus Gundelfingen. Er erzählt, wie er es sich merkt, ob man die Zeiger nun nach vorne oder nach hinten verschieben muss. Außerdem rechnet Kunze, wie viele Uhren er im Laufe seines Lebens schon umstellen musste - und er erzählt, warum er seinen Laden in der Gundelfinger Innenstadt bald schließen wird. (dz)

