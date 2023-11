26-Jähriger begeht Hausfriedensbruch und attackiert Polizei

Ein Mann will sich in Aislingen mit Gewalt Zugang zu einem Haus verschaffen. Er attackiert einen Polizeibeamten.

Die Polizei ist am Dienstag in den Aislinger Ortsteil Baumgarten gerufen worden. In der Siedlungsstraße war ein 26-Jähriger zunächst gegen 12.15 Uhr über eine offene Terrassentür unbefugt in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Erst auf mehrfache Aufforderung entfernte sich der Eindringling in unbekannte Richtung.

Gegen 18 Uhr erschien der Mann allerdings erneut an dem Anwesen und versuchte nun, sich gewaltsam Zugang ins Haus zu verschaffen. Bei Eintreffen einer Streife attackierte er laut Polizeibericht einen Beamten. Zudem wehrte sich der 26-Jährige vehement gegen die Maßnahmen der Polizisten und leistete Widerstand.

Die Polizei bringt den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus

Verletzt wurden weder die Einsatzkräfte noch der rabiate Mann. Die Beamten brachten den 26-Jährigen schließlich wegen seines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus. Der Mann muss sich jetzt wegen mehrerer Vergehen strafrechtlich verantworten. (AZ)