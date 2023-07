Angler zieht in Aislingen einen Riesenwels aus dem Wasser

Ein Weiher, ein Waller – 80 Kilo schwer. Schon beachtlich, was Hans-Jürgen Feil in Aislingen aus dem Wasser gezogen hat.

45 Minuten dauerte der Kampf, dann endlich war der Waller, der bei Hans-Jürgen Feil vergangene Woche angebissen hatte, aus dem Wasser gezogen. Gut zwei Meter lang ist der Fisch, 80 Kilogramm bringt er auf die Waage und sein Alter schätzen Feil und sein Angelfreund Stefan Hoser auf 30 Jahre. Die beiden machten den Fang an einem Aislinger Fischweiher.

Auf einen derart gewaltigen Fisch waren sie natürlich nicht eingestellt: "Welse werden in unserer Region eher selten so groß", schreibt uns Hoser. Die Wassertemperatur und das Angebot an Futter seien hier nicht üppig genug, häufiger kämen solche Riesenexemplare eher in Italien oder in spanischen Gewässern vor.

Von 80 Kilo Aislinger Riesenwels bleiben zwölf Kilo Filets

Für Feil ist es aber schon der zweite Riesenwels, den er im örtlichen Weiher aus dem Wasser geholt hat. Die verwertbare Ausbeute sei dieses Mal im Verhältnis zum Gesamtgewicht eher dürftig gewesen, wie Hoser schreibt. "Leider ist die Menge des genießbaren Fleisches doch recht wenig." Manch anderer Angler dürfte dennoch vor Neid erblassen: Feil und Hoser konnten dem Wels zwölf Kilo feinster Filets entnehmen.