Aislingen/Baumgarten

18:00 Uhr

Aislinger Gemeinderat macht Weg für großes Solar-Projekt frei

Plus Sie könnte eine der ersten Agri-PV-Anlagen im Landkreis Dillingen sein: Auf elf Hektar könnte beim Aislinger Ortsteil Baumgarten Solarstrom erzeugt werden.

Von Christina Brummer

Bereits im November 2022 ging es im Aislinger Rat um das Projekt. Bereits damals war der Gemeinderat positiv zu dem Projekt eingestellt. Auf einer elf Hektar großen Fläche zwischen Windhausen, Baumgarten und Mönstetten soll eine sogenannte Agri-PV-Anlage entstehen. Nach der Sitzung des Gemeinderates, der "gerade noch so beschlussfähig ist", sind die Bauherren nun einen Schritt weiter.

Sieben Gemeinderäte sind zur Ratssitzung am Dienstagabend gekommen. Es ist bereits die Zweite innerhalb von zwei Wochen. Mit dieser raschen Folge hatten wohl auch manche Räte nicht gerechnet, sechs sind an dem Abend verhindert. Dafür sind einige Zuschauer gekommen, die man, "mit interessanten Themen hinterm Küchentisch hervorgeholt" habe, so die Vermutung von Bürgermeister Jürgen Kopriva.

