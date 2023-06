Der kochende Pater vom Aschberg: Ein Besuch bei Benjamin Thumma

Pater Benjamin kommt aus Indien und arbeitet als Seelsorger im Aschberg. Den Gemeindemitgliedern will er nicht nur den Glauben, sondern auch die indische Küche näherbringen.

Wenn Benjamin Thumma die Gerichte aufzählt, die er mit Interessierten aus dem Aschberg beim letzten Kochabend zubereitet hat, knurrt bei der Zuhörerin schon leicht der Magen, und es ist gerade erst kurz nach zehn. Butterhühnchen, Gemüsereis, indische Kartoffeln, cremiger Mango-Lassi. Die Kochabende sollen nun regelmäßig stattfinden. Thumma erzählt, wie er dazu kam.

Acht Jahre ist Benjamin Thumma schon in Deutschland. "Als ich hierherkam, musste ich kochen", sagt er. In Indien habe das immer jemand anderes erledigt. In Deutschland war er auf sich allein gestellt. Deshalb habe er selbst den Kochlöffel schwingen müssen. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, berichtet er. "Am Anfang habe ich noch viel meine Mutter gefragt", sagt der 44-Jährige. Natürlich könne man auch viele Kochvideos im Internet finden. "Ich sage immer: Ich bin kein Fünf-Sterne-Koch."

Das Interesse an den Kochabenden mit Pater Benjamin ist groß

Die indische Art zu kochen und damit auch einen Teil der Kultur an die Menschen in den Aschberggemeinden vermitteln zu können, das freut Thumma. Zwei Kochabende gab es bereits, einen in Altenbaindt und einen kürzlich in Eppisburg. Bei beiden Veranstaltungen waren rund 20 Menschen aus den Gemeinden mit dabei. "Manche hatten schon Erfahrungen mit indischem Essen", sagt Thumma, andere eher weniger. Indisches Essen ist in Europa ja meist etwas anderes als in Indien. Das bestätigt auch der Pater. "In Indien mag man es sehr scharf, da muss man sich schon anpassen hier", sagt er. Doch auch das deutsche Essen schmeckt dem Pater: "Ich bekomme oft von Gemeindemitgliedern Essen geschenkt, habe auch noch Spätzle eingefroren", sagt er und lacht.

Die Kochabende sind auch ein Mittel, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. "Natürlich ist es schwierig, wenn man neu in eine Gemeinde kommt", sagt Thumma. "Jede neue Situation ist schwierig. Aber für mich ist es dennoch kein Problem, weil ich immer schnell Anschluss finde und viel mit den Leuten rede."

Benjamin Thumma ist Pater im Aschberg. Foto: Christina Brummer

In seiner Heimat, im südindischen Bundesstaat Telangana, sei natürlich vieles anders. "Das Leben findet viel mehr auf der Straße statt." In einer fremden Umgebung, mit einer fremden Sprache und einer anderen Mentalität müsse man als Neuankömmling dann vor allem eins: "raus aus dem Kokon und sich austauschen".

Butter-Chicken-Rezept 1 / 3 Zurück Vorwärts Für die Fleisch-Marinade: vier Knoblauchzehen gepresst zwei EL Joghurt 3,5% Fett drei EL Olivenöl Saft einer halben Zitrone 1/2 TL Kurkuma ein TL Chili- und Paprikapulver, Garam Masala Salz und Pfeffer nach Geschmack

Für die Soße (Masala): Öl zum Anbraten vier Knoblauchzehen ca. 15 g frischer Ingwer eine große Zwiebel gewürfelt 80 g Butter 60 g Cashewnüsse 500 ml passierte Tomaten oder fünf frische Tomaten (gewürfelt) 200 ml Schlagsahne Gewürze für die Soße (Masala): 1/2 TL Kurkuma ein TL Paprika-, Chili-, Korianderpulver, Garam Masala, Kreuzkümmel Salz & Pfeffer nach Geschmack 1/4 TL Zucker frische, gehackte Kräuter für Deko z.B. Petersilie oder Koriander optional: ein TL Chiliflocken & getrockneter Bockshornklee

Fleisch und alle Zutaten für die Marinade in eine Schüssel geben, mischen und ca. 20-30 Minuten ziehen lassen. Knoblauchzehe und Ingwer schälen und in einem Mörser zu einer Paste stampfen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anschwitzen. Die Hälfte der Butter dazugeben und darin schmelzen lassen. Knoblauch-Ingwer Paste, Gewürze und die Cashewnüsse dazugeben kurz mit anschwitzen. Mit den passierten Tomaten ablöschen. Rundherum schön anbraten. Einmal alles aufkochen lassen, dann Hitze reduzieren. Mit geschlossenem Deckel für ca. sechs Minuten köcheln lassen. Die Pfanne mit der Soße vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Währenddessen das Fleisch scharf anbraten und zur Seite legen. Das Fleisch muss nicht ganz durch sein, da es später nochmals in der Soße köcheln wird. Die abgekühlte Soße im Mixer geben und cremig mixen. Die Soße in die Pfanne geben, Schlagsahne dazugeben und nochmals kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls nötig mit etwas Wasser verdünnen. Das Fleisch vorsichtig in die köchelnde Soße dazugeben. Die andere Hälfte der Butter dazugeben. Alles nochmals für 3-5 Minuten abgedeckt köcheln lassen und abschmecken. Optional etwas Chiliflocken und getrockneten Bockshornklee darüber verteilen. Mit frischem Koriander garnieren und genießen. Dazu schmeckt Naan-Brot oder Basmati-Reis.

"Ich bin mit diesen Tugenden aufgewachsen und schätze sie sehr"

Umstellen musste sich Thumma aber in Deutschland nicht überall: In seiner Heimat praktizieren die Katholiken ihren Glauben auch nach dem römisch-katholischen Ritus, sodass die heilige Messe fast gleich abläuft und sich Thumma schnell zurechtgefunden hat. Doch wie ist der 44-Jährige überhaupt dazu gekommen, als Pater nach Deutschland zu gehen? Thumma erzählt, sein Orden habe ihm das Angebot gemacht, und er sei neugierig gewesen, welche neuen Dinge er hier kennenlernen könne.

Dass er überhaupt Pater geworden sei, liege an den anderen Priestern, die er in seiner Kindheit und Jugend kennengelernt habe. Die hätten ihn beeindruckt. "Ich bin mit diesen Tugenden aufgewachsen und schätze sie sehr." Eine Familie, in der ein Sohn Priester wird, gelte in seiner Region zudem als "besonders gesegnet".