Großes Interesse an der Bürgerversammlung in Aislingen

Plus Viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich bei der Veranstaltung über den Glasfaserausbau und das neue Nahwärmenetz informieren.

Die Gemeinde Aislingen lud kürzlich zur Bürgerversammlung und das Interesse war riesig. Etwa 200 Aislingerinnen und Aislinger waren in den Landgasthof Adler gekommen. Denn neben den allgemeinen Informationen zu verschiedenen gemeindlichen Projekten gab es auch zwei Vorträge zum Nahwärme- und Glasfaser-Ausbau.

Der Nahwärme-Ausbau ist in Aislingen inzwischen relativ weit vorangeschritten. Der Femo-Geschäftsführer Max Reiner brachte die Bürger auf den neusten Stand: Ursprünglich war der Ausbau des Wärmenetzes lediglich für das Rathaus und den Kindergarten vorgesehen. Inzwischen sind die Pläne für das Netz aber schon weiter gewachsen. Um planen zu können, wird eine Bedarfsabfrage durchgeführt. Dabei kann festgestellt werden, für wie viele Aislinger ein Netzanschluss in Betracht kommt. Laut Bürgermeister Jürgen Kopriva sind es bis jetzt etwa zwei Drittel, die sich dafür ausgesprochen haben.