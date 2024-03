Aislingen/Heidenheim

18:00 Uhr

Kieswerk bei Aislingen wird zum Schauplatz für Selbstverteidigungskurs

Plus Rund 30 Männer und Frauen schlagen und treten sich in Aislingen – zumindest andeutungsweise. In einem Krav-Maga-Kurs am und im Auto üben sie, auf Angriffe zu reagieren.

Von Laura Gastl

Stefan Thias steht an seinem Auto. Er streckt gerade seine Hand zum Türgriff aus, als ihn von hinten ein Mann mit voller Wucht gegen das Fahrzeug stößt. Thias reagiert blitzschnell. Er überkreuzt beide Arme vor seinem Gesicht und verhindert so, dass sein Kopf gegen das Auto knallt. Dann wirbelt er herum und schlägt zu, knockt seinen Angreifer mit einem Schlag auf die Nase aus. Und rennt davon, so schnell er kann.

Ein brutales Szenario, das wohl niemand so erleben möchte – und das nicht im echten Leben stattfindet, sondern hier auf dem Gelände des Kieswerk Kling bei Aislingen nur angedeutet wird. Es ist ein nebliger Vormittag, den sich die Krav-Maga-Kampfsportschule Löwenkravt aus Heidenheim ausgesucht hat, um ihr Seminar "Car Rage 2.0" zu veranstalten. Vor sieben Jahren hat Anja Biber die Schule gegründet und nimmt den Geburtstag der Kampfsportschule zum Anlass, um dieses besondere Training zu organisieren, das nicht wie sonst im Studio stattfindet: An diesem Tag geht es um Selbstverteidigung in und am – mitunter fahrenden – Auto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen