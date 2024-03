Kügelchen in Aislingen sind harmlose Fischköder

In einem Garten in Aislingen sind verdächtige Kugeln gefunden worden. Nun ist klar: Ein Nachbarsjunge hat sie versehentlich verteilt.

Der Dillinger Polizei ist diese Woche ein Fund von verdächtigen Kügelchen in einem Aislinger Garten in der Straße Am Jochenfeld gemeldet worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass im betreffenden Garten etwa 50 bis 60 rote, braune und orange Kugeln durch eine unbekannte Person verstreut wurden. In weiteren Gärten der näheren Umgebung konnten ebenfalls ähnliche Mengen festgestellt werden.

Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, handelte es sich bei den verdächtigen Kügelchen zweifelsfrei um harmlose Fischköder. Ein Nachbarsjunge verteilte diese versehentlich mit einer Schleuder in den Gärten. Von einer gutachterlichen Untersuchung des sichergestellten Probematerials wird daher abgesehen. (AZ)