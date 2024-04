Streit auf dem Aislinger Fußballplatz endet mit einer Anzeige

Es geht um eine Ohrfeige und eine Wasserflasche: Nun gibt es ein Nachspiel nach dem Fußballspiel in Aislingen.

Das Fußballspiel am Sonntag in Aislingen hat ein Nachspiel: Gegen 15 Uhr kam es zu einer Tätlichkeit in Form einer Ohrfeige, als ein 43-jähriger Fußballer nach der Niederlage seiner Mannschaft vom Feld in Richtung der Kabinen lief.

Aufgrund der emotionalen Situation über die Niederlage ließ er Wasser aus seiner Wasserflasche spritzen, welches einen 54-jährigen Zuschauer traf. Dieser ging daraufhin auf den Geschädigten zu und versetzte ihm unvermittelt eine Ohrfeige, was zu Schmerzen beim Geschädigten führte. Der Geschädigte erstattete eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)