Aislingen

vor 37 Min.

Trübe Aussichten? Aislingens Finanzlange ist "ungünstig"

Düstere Finanzlage in Aislingen? Als eher "ungünstig" bezeichnet jedenfalls die Kämmerin Andrea Bihler die finanzielle Bewegungsfreiheit der Gemeinde. Der Bürgermeister will dennoch positiv in die Zukunft blicken.

Plus Viel Spielraum bleibt der Aschberggemeinde in diesem Jahr nicht. Bürgermeister Jürgen Kopriva erklärt, welche Investitionen dennoch im Haushalt eingeplant sind.

Von Christina Brummer

Herr Kopriva, wie steht Aislingen da? In diesem Jahr gibt es ja wieder Schlüsselzuweisungen, also eine Art interkommunaler Finanzausgleich.



Jürgen Kopriva: Ja, wir bekommen 87.000 Euro als Schlüsselzuweisungen, was bei so einem Haushalt natürlich ein Klacks ist. Zudem haben wir eine extrem hohe Kreisumlage.

Höre ich da einen Wunsch an den Herrn Landrat, die Umlage anzupassen?



Kopriva: Nein, ich bin ja selbst Kreisrat (lacht). Aber wir haben nichtsdestotrotz einen extrem hohen Spitzenwert mit knapp unter 50 Prozent. Die Kreisumlage belastet uns mit über 800.000 Euro, was für einen Haushalt von fünf Millionen schon ein Sechstel des Gesamthaushaltes beträgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen