An der Schule in Bachhagel entscheiden Kinder, was gegessen wird

In der Bachtalschule sucht wöchentlich eine andere Klasse gesunde Gerichte aus, welches ein Caterer anliefert. Dahinter steckt ein besonderes Coaching.

Seit September 2022 liefert ein ortsansässiger Caterer das Mittagessen für etwa 85 Schüler an die Bachtalschule in Bachhagel. Die Verpflegungszahlen werden in den kommenden Jahren noch steigen. Grund genug für das pädagogische Team der OGTS (Offene Ganz Tags Schule) ein Schuljahr lang am Coaching Schulverpflegung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilzunehmen und Punkte wie Wohlfühlatomsphäre, Akzeptanz und Lebensmittelmüllvermeidung verstärkt in den Blick zu nehmen.

Schulkinder suchen in der Bachtalschule in Bachhagel das Essen aus

Der Umweltschule liegt ein ausgewogenes Verpflegungsangebot am Herzen. Aber, so betont Elke Lanzinger Koordinatorin der OGTS: „Die Kinder essen hier und sollen mitentscheiden.“ So stellt nun jede Woche eine andere Klasse den Speiseplan aus dem reichhaltigen Angebot des Caterers zusammen. „Das steigert die Akzeptanz und wir werfen weniger Speisereste weg. Der Caterer geht zudem verständnisvoll auf unsere Wünsche ein. Er liefert uns täglich Gemüsestick, damit findet jeder Schüler etwas, was ihm schmeckt.“

Bereits vor dem Coaching legte der Speiselieferant Wert auf regionale, saisonale und ökologische Produkte und setzt diese zu einem hohen Prozentsatz ein. Ein Team aus 14 Personen betreut die Schüler, die die OGTS besuchen. Sie sind auch dafür zuständig, dass die Mittagszeit trotz dessen etwas beengten Verhältnissen „rund“ abläuft. „Schön wäre eine große, kindgerecht eingerichtete Mensa und viel Zeit zum Essen für die Schüler“, wünschen sich Frau Lanzinger und ihr Team.

Coaching vom AELF unterstützt Schulen und Kitas in Schwaben

Das Thema Schulverpflegung ist wichtiger denn je, immer mehr Schülerinnen und Schüler essen außer Haus. Individuelle Unterstützung bietet das Coaching Schulverpflegung. Nach der Ermittlung der Ist-Situation legt die Schule ihre individuellen Ziele fest und erarbeitet in einem Essensgremium die Umsetzung. Organisation und fachliche Begleitung läuft für den Regierungsbezirk Schwaben über die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Schwaben am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg. In diesem Schuljahr 2022/2023 nahmen acht Schulen und sechs Kitas aus dem Regierungsbezirk daran teil. (AZ)

