Wer ist in Bächingen in den Rohbau eingebrochen?

Eine Baufolie wurde aufgeschlitzt und es wurde eine Kreissäge geklaut.

In der Nacht auf Mittwoch wurde versucht, in einen Rohbau am Seelachring in Bächingen einzudringen. Hierbei wurde eine Bautür, die sich zwischen der Garage und dem angrenzenden Wohnhaus befand, beschädigt.

Mehrere hundert Euro Schaden

Außerdem wurde eine Baufolie aufschlitzen. Zudem wurde aus der Garage eine Handkreissäge der Marke Bosch entwendet. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert, der Wert der Säge mit circa 300 Euro. (AZ)