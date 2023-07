Landwirtschaftliche Maschine gerät bei Bergheim in Brand

Mehrere Feuerwehren mussten am Samstag zu einem Einsatz auf Bergheimer Flur ausrücken. Der Landwirt hat laut Polizei das Unglück noch früh genug bemerkt.

Eine Ballenpresse ist bei Arbeiten so überhitzt, dass sie in Brand geraten ist. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Das Unglück ereignete sich laut Feuerwehr bereits am Samstag auf Bergheimer Flur. "Der Landwirt erkannte die Gefahr frühzeitig und brachte das Gerät auf eine freie Feldfläche, wo die Feuerwehren den Brand ohne Gefahr ablöschen konnten", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Rund zwei Hektar Feld gehen in Flammen auf

Dabei brannten rund zwei Hektar Feld ab. An der Ballenpresse entstand Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. Feuerwehren aus Bergheim, Finningen, Mörslingen, Schabringen und Wittislingen waren mit ihren Kräften und Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)

