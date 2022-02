Ist das der Schritt zur Normalität bei der Bissinger Wasserversorgung?

Plus Die Jahre 2019 und 2020 sind buchhalterisch in der Gemeinde Bissingen abgeschlossen. Wird damit ein jahrelanger Streit um das Thema Wasser abgeschlossen?

Mit drei Gegenstimmen schloss der Marktgemeinderat Bissingen am Dienstagabend das Thema Jahresabschlüsse 2019 und 2020 der Wasserversorgung ab. Bereits in der Sitzung Ende Januar stellte das Büro Rödl & Partner die Bilanzen vor, nannte sämtliche Verbrauchszahlen und weitere Details, erinnerte Bürgermeister Stephan Herreiner.