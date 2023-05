Keltische Melodien am Vorabend des Muttertags im Kesseltal

Keltische Klänge waren zum Muttertagskonzert in Bissingen zu hören. Neben klassischen Melodien gaben Chorgemeinschaft und Musikverein auch moderne Lieder zum Besten.

Das Motto „Celtic Melodies – Von den schottischen Highlands zu den grünen Hügeln Irlands“ hatten sich der Musikverein Bissingen und die Chorgemeinschaft Bissingen für ihr diesjähriges Muttertagskonzert in der Friedrich-Hartmann-Halle ausgesucht. Das Motto passte zum Kesseltal, denn grüne Hügel und keltische Ursprünge findet man auch hier zur Genüge. Beispielsweise geht auch der Name des kleinen, die Landschaft prägenden Flusses „Kessel“ mit ziemlicher Sicherheit auf das keltische Wort „chazzil“ zurück, mit dem die Kelten und die nachfolgenden Völker das im Vergleich zu den Nachbargebieten relativ enge Tal mit seinen steilen Hängen bezeichneten.

Fast alle der 400 Plätze in der Bissinger Sporthalle waren besetzt, als die Musikerinnen und Musiker am Samstagabend einliefen und die Vielfalt der irischen und schottischen Musikwelt darboten, in die sie auch gelegentliche Ausflüge in die Welt der Filmmusik (Star Wars, Return of the Vikings) oder der Rockmusik (Best of U2) einstreuten.

Irische Pub-Musik und bekannte Klassiker beim Bissinger Muttertagskonzert

Für die Eröffnung sorgten die Jugendlichen von MöBiJUnited unter der Leitung von Johanna Sailer. Mit der weltbekannten Ballade „Greensleeves“ in einer deutschen Fassung stiegen die Sänger der Chorgemeinschaft Bissingen, dirigiert von Roman Bauer und am Klavier begleitet von Sarah Bischof, in ihr Programm ein. Wie engagiert man ein Vororchester dirigieren kann, zeigte danach Michael Rast in mehreren Blasmusik-Stücken, darunter auch „Man in the Mirror“. In die Welt der irischen Pubs entführte danach die Chorgemeinschaft ihr Publikum mit den beiden Songs „Wild Rover“ und „Molly Malone“.

Nach der Pause schlug dann die Stunde der von Jochen Ruf dirigierten Original Kesseltaler Blasmusik, die sich allerdings eine Verstärkung geholt hatte, die sich hören und sehen ließ. Eberhard „Mc“ Müller marschierte im schottischen Hochlandkostüm und mit seiner Great Highland Bagpipe ein und füllte die gesamte Sporthalle mit seinen Klängen. Die Melodie der Folk-Ballade vom Scottish Sunrise oder der King Robert March waren vielen Zuhörern bekannt, ebenso die Songs „Loch Lomond“, „Amazing grace“ und „Albany“, letztere drei von der Chorgemeinschaft gesungen. Für ein starkes Finale des Abends sorgten die „Parade of Glory“ und das bereits erwähnte Medley von „U2 on stage“, an das sich unter großem Applaus noch Dankesworte und das von allen Anwesenden gesungene beziehungsweise gespielte „Nehmt Abschied, Brüder“, das ja ebenfalls auf ein altes angelsächsisches Lied zurückgeht, anschloss.