Bissingen

vor 18 Min.

Komödiantische Köstlichkeiten im Kesseltal

Plus Die Bissinger Laienspieler zünden ein Bühnenfeuerwerk und bringen das Publikum lauthals zum Lachen. Ein Stück über Petri Heil und Waidmanns Dank.

Von Horst von Weitershausen

Die Bissinger Theatertage haben mit ihren neun Vorstellungen der Komödie „Petri Heil und Waidmanns Dank“ von Bernd Gombold einen bleibenden Eindruck beim Publikum hinterlassen. Dabei haben die langjährigen Fans der Laienspieler schon im Vorfeld geahnt, welche komödiantische Köstlichkeit ihnen das Ensemble der Theaterfreunde Kesseltal servieren wird. Denn die Vorstellungen waren laut Theaterchefin Karin Gnugesser alle innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Und das zu Recht.

Denn es war schon bemerkenswert mit welchem Tempo und Spielwitz die Laiendarsteller ihr Bühnenpensum bewältigten, wobei Andreas Korn in seiner Rolle als „Rudi“ absolut herausragte. Und das nicht nur, weil er eine ständige Präsenz hatte. Er spielte mit so viel Ausdruck und Leidenschaft, das Publikum hatte immer wieder lang anhaltende Lachausbrüche. Ein Glücksfall für die Bissinger Theatertage, denn bei der Rollenverteilung zu Beginn der Proben habe Andreas Korn laut Karin Gnugesser diese Rolle nicht unbedingt übernehmen wollen. Doch auch seine Mitspielerinnen und Mitspieler müssen unbedingt für ihre jeweiligen Rollenspiele gelobt werden, denn sie ergänzten sich in ihren Bühnenauftritten mit gekonntem Spielwitz. Dabei überzogen sie auch ihr Spiel nicht, sodass die Handlung nicht in Klamauk abdriftete. Dies war auch der umsichtigen Regie und Spielleitung von Maria Seiler und Karin Gnugesser zu verdanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen