"Der Binser" begeistert in Blindheim mit witziger und frecher Kleinkunst

Plus Mit dem Gastspiel von Helmut A. Binser bietet der Obst- und Gartenbauverein Blindheim erneut ein Comedy-Highlight. Das Publikum wird zu Lach-Orgien animiert.

Mit der Einladung des Oberpfälzer Gaudiburschen Helmut A. Binser haben die Verantwortlichen des Obst- und Gartenbauvereins Blindheim einmal mehr bewiesen, über welch humoristischen Daumen sie verfügen. Bereits seit zehn Jahren organisieren sie Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen im großen Saal des Gasthofs Zum Kreuz. Und jedes Mal geht das Publikum am Ende begeistert nach Hause.

So auch jetzt bei der Jubiläums-Veranstaltung. Bereits zum zweiten Mal war es der Gartlern gelungen, den Niederbayern Helmut A. Binser für ein Gastspiel zu gewinnen. In seinem neuen Programm „Bavarian Influencer“ wechseln sich humorvolle Geschichten mit satirischen Liedern ab. In einigen seiner humoristischen Vorträge begleitet sich der Rundinger mit Gitarre oder steirischer Harmonika. Im gewohnten Outfit – schwarz sind T-Shirt, Jeans und Hut, knallrot die Schuhe – betritt „der Binser“ die Bühne und plaudert munter drauflos, wobei sich das Publikum bei Tipps zu einer Diät und den Ausführungen zu den Vor- und Nachteilen einer Riesen-Nase oder einem bösartigen Muttermal im Gesicht mit einem kuriosen ärztlichen Eingriff in den oberpfälzer Dialekt so richtig reinhören kann. Innerhalb kürzester Zeit herrscht ausgelassene Stimmung im Saal, die das Blindheimer Publikum bis zum Ende des Binser-Gastspiels nicht mehr loslässt.

