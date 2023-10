Der Blindheimer Frauenbund hat ein neues Vorstandsteam

Der Katholische Frauenbund Blindheim hat eine neue Führung. Bei der Jahresversammlung informiert der Verein über aktuelle Projekte.

„Lass es Dir gut gehen“, so soll stets die Devise des Blindheimer Frauenbundes lauten, darum wählte Bernhardine Wallner-Leinweber, Teamsprecherin des Katholischen Frauenbundes Blindheim, diese Worte von Paul Weismantel als Begrüßung der zahlreich erschienenen Frauen, darunter Ehrenvorsitzende Marianne Seiler und acht Neumitglieder, die der Einladung zur Jahresversammlung im Gasthof „Zum Kreuz“ gefolgt waren.

Auch Bürgermeister Jürgen Frank und Pater Anoop als Geistlicher Beirat des Frauenbundes nahmen an der Versammlung teil, berichteten über aktuelle Projekte der Gemeinde und Pfarrei und dankten dem Frauenbund für seine vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Dass diese ohne tatkräftige Unterstützung nicht durchführbar gewesen wären, betonte das Frauenbund-Team in seiner Dankesrede an die Mitglieder. Diese hatten unter anderem durch ihren regen Besuch, den Bastelaktionen für Advents- und Ostermarkt sowie durch fleißiges Kuchenbacken für das von März bis Oktober monatlich stattfindende Marktcafé ganz wesentlich zum Erfolg der zahlreichen Veranstaltungen beigetragen. Besonders fleißigen Helferinnen wurden von Angelika Geis und Elke Seiler zum Dank kleine Geschenke überreicht.

Nach der Entlastung von Schatzmeisterin Claudia Frank durch Kassenprüferin Sabine Reiner wurde beim Rückblick auf das vergangene Frauenbundjahr neben zahlreichen anderen Veranstaltungen besonders an das 40. Jubiläum erinnert, das im Juni mit einem Dankgottesdienst und anschließendem Festabend gefeiert worden war.

Doch nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft des Frauenbundes sollte an diesem Abend mit der Neuwahl des Vorstandsteams im Mittelpunkt stehen. Die bisherigen Teammitglieder Barbara Aumiller, Angelika Geis und Bernhardine Wallner-Leinweber hatten sich entschlossen, nach 16- beziehungsweise zwölfjähriger Tätigkeit aus dem Vorstandsteam auszuscheiden, versprachen aber, dem Frauenbund weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sehr bewegt nahmen sie Blumen und Dankesworte für ihren langjährigen Einsatz von ihren Vorstandskolleginnen Claudia Frank, Susanne Hofer und Elke Seiler entgegen.

Diese stellten sich anschließend zusammen mit den beiden „Neuzugängen“ Alexandra Helber und Martina Reichart zur Wahl. Alle fünf Kandidatinnen wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig als neues Vorstandsteam gewählt, außerdem wurde Katja Behringer als Nachfolgerin von Hildegard Schweizer zur zweiten Kassenprüferin ernannt. Nachdem Elke Seiler zum nächsten Marktcafé und zur Crescentia-Wallfahrt am 20. Oktober eingeladen hatte, beschloss Wallner-Leinweber als ehemalige Teamsprecherin die Jahresversammlung mit Dankesworten sowie den besten Wünschen für das neue Leitungsteam. (AZ)