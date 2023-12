Feuerwehr Blindheim war neunmal im Einsatz

Einsatrzkräfte der Blindheimer Einsatzkräfte absolvierten dieses Jahr zahlreiche Übungen. Bei der Jahresversammlung gibt es auch Ehrungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Blindheim hat bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kreuz Bilanz gezogen. Vorsitzender Wolfgang Seiler ließ nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands im Jahresbericht zahlreiche Events Revue passieren – von der Schlagerparty über den Faschingsball bis zur Teilnahme am 150. Jubiläum der Holzheimer Feuerwehr.

Dem Jahresbericht des Kommandanten Alexander Haller war zu entnehmen, dass die 52 aktiven Mitglieder im abgelaufenen Jahr neunmal im Einsatz waren. Zwölf Atemschutzträger absolvierten Atemschutzübungen in Dillingen und am Standort. Es wurden laut Pressemitteilung 22 Übungen, eine Funkübung, fünf Übungen für die Leistungsprüfung und eine Gesamtübung mit der Feuerwehr in Unterglauheim mit erfreulicher Beteiligung abgehalten. In der Vorschau auf das Jahr 2024 kündigte Haller an, dass zwei Personen die MTA-Ausbildung und eine Person den AT-Lehrgang abschließen werden. Für das Frühjahr 2024 ist ein Erste-Hilfe-Kurs geplant.

Den Bericht des Jugendausbilders stellte Jürgen Boser vor. Er informierte über aktuell fünf Feuerwehranwärter. Benedikt Frank und Bastian Reiner wurden per Handschlag offiziell in die Blindheimer Feuerwehr aufgenommen. Boser berichtete, dass in der Jugendfeuerwehr ein Unterrichtsabend, zwei Übungen für die Jugendflamme sowie sechs praktische Übungen abgehalten wurden.

Bürgermeister Jürgen Frank dankte allen für den hohen Einsatz in der Feuerwehr und für die zusätzlichen Aufgaben wie Verkehrsabsicherungen bei Veranstaltungen sowie das Aufstellen des Maibaumes und Christbaumes. Franz Schuster wurde für das langjährige Engagement bei der Fahnenabordnung der Feuerwehr Blindheim geehrt. Christian Geis erhielt nachträglich die Ehrung für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. (AZ)