Mehring reagiert auf Blindheims Eis-Entscheidung

Der Landtagskandidat hat den Kindern im Kindergarten ein Eis ausgegeben. Das sorgt noch Wochen später für Diskussion. Seine Reaktion auf einen Gemeinderatsbeschluss.

Es war im Juli, auf Einladung der beiden Blindheimer Gemeinderäte Walter Ritter und Michael Audibert, war der Landtagskandidat der Freien Wähler, Fabian Mehring, zu Besuch im Kindergarten. Unter anderem hat er eine Runde Eis spendiert. Vergangene Woche war genau diese Aktion Thema bei der Sitzung im Gemeinderat. Wie Bürgermeister Jürgen Frank mitteilte, hat das Gremium beschlossen, dass künftig keinerlei Spenden, die in irgendwelcher Weise in Zusammenhang mit Politik oder Wahlkampf stehen, mehr angenommen werden dürfen. Auch kein Eis. Frank sprach gegenüber unserer Zeitung davon, dass vor allem beim Wahlkampf die Kinder nicht mit einbezogen werden sollten. Außerdem sei man als Gemeinde von dieser Freien-Wähler-Veranstaltung im Sommer überrascht gewesen.

Kinder sind die Zukunft

Mehr als überrascht ist auch Fabian Mehring über die Entscheidung des Gemeinderates und unseren Zeitungsbericht, wie er mitteilt. In einer Pressemitteilung schreibt er: „Weil unsere Kleinsten Bayerns Zukunft sind, unterstützen wir die Kommunen im Freistaat bei ihrer Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung wie kein zweites Bundesland mit sehr viel Geld. Als Abgeordneter besuche ich deshalb regelmäßig Kindergärten, um mich persönlich und aus erster Hand über die finanzielle, bauliche und pädagogische Situation zu informieren. Um den Kids eine Freude zu machen und mich bei den Erzieherinnen für ihre wertvolle Arbeit zu bedanken, spendiere ich dabei meistens ein Eis oder eine gemeinsame Brotzeit." In den letzten fünf Jahren habe man sich darüber in ganz Bayern ausnahmslos gefreut.

Auf Fotos von solchen Terminen seien selbstverständlich nur Kinder zu sehen, deren Eltern eine entsprechende Einverständniserklärung abgegeben haben. Darauf würden das Team von Fabian Mehrung, und er persönlich, wie er betont, bei sämtlichen Terminen mit Minderjährigen darauf achten.

Nach dem Wahlkampf gibt es vielleicht wieder Eis für die Blindheimer Kinder

"So war das auch, als ich im Juli den Kindergarten in Blindheim besucht habe. Auch Bürgermeister Jürgen Frank, den ich aus dem gemeinsamen Engagement bezüglich der Flutpolder sehr schätze, hat die Freude der Kinder über das Eis offenbar zunächst geteilt. Immerhin berichtete er im August mitsamt Gruppenfoto äußerst positiv von meinem Besuch des Kindergartens in seinem eigenen Gemeindeblatt. Umso verwunderter bin ich in der Zeitung zu lesen, dass er sich jetzt, zwei Monate nach meinem Besuch und drei Wochen vor Wahlen, am Eis für die Blindheimer Kinder stört und sogar seinen Gemeinderat mit meiner Spende befasst hat. Vermutlich ist dieser Aktionismus mehr dem hitzigen Wahlkampfendspurt als dem kühlenden Eis geschuldet. Umso mehr hoffe ich für die Kindergartenkinder, dass das Blindheimer Eisverbot nach dem Wahltag wieder aufgehoben wird. Dann komme ich gerne wieder mit Eis aus Bocksberg in den Blindheimer Kindergarten und bringe Bürgermeister Jürgen Frank auch eines mit", so Mehring in einer Pressemitteilung. (sb/AZ)

Lesen Sie dazu auch