Festival in Brenz: Umsonst, draußen und für den guten Zweck

Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende das Stadel-Open-Air in Brenz statt. Organisiert wird es von den Kulturfreunden Brenztal.

Im Grunde genommen war das Stadel-Open-Air in Brenz (Landkreis Heidenheim) von Beginn an eine Erfolgsgeschichte: Schon bei der ersten Auflage im September 2021 waren an jedem der beiden Abende 500 Besucherinnen und Besucher zu dem kleinen Festival an der Wiesenstraße gekommen, bei dem regionalen Musikerinnen und Musikern eine Bühne geboten wird. Genau das ist auch eine der Intentionen der Veranstaltung: Nach Möglichkeit werden Bands aus Süddeutschland gebucht. „Grundsätzlich gilt, dass wir bei der Auswahl der Künstler eine ausgewogene Mischung aus jüngeren und etablierten Gruppen sowie einen Mix unterschiedlicher Genres bieten möchten“, ergänzt Lukas Weiß vom Vorstandsteam der Kulturfreunde Brenztal. Zusätzlich müsse aber die Finanzierbarkeit für ein Event ohne Eintrittspreise für den Verein realisierbar bleiben. Das Fest selbst wird auch mithilfe zahlreicher Sponsoren gestemmt.

Für alle Teile der Gesellschaft

Die Idee zum Stadel-Open-Air entstand während der Corona-Zeit im Jahr 2020, als die Schutzmaßnahmen viele Bereiche des öffentlichen und vor allem kulturellen Lebens lahmgelegt haben. „In dieser Zeit überlegten wir, was uns jungen Menschen im unteren Brenztal fehlt“, so Weiß. „Es gab auch vor Corona schon viele Veranstaltungen, die meisten waren musikalisch aber stark auf Partyschlager und Blasmusik fixiert.“ Die Gruppe wollte als Kontrast ein Angebot schaffen, das „vielschichtiger ist und wirklich alle Teile der Gesellschaft ansprechen kann“. Daher sei von Beginn an gesetzt gewesen, dass das Open Air als „Umsonst und draußen“-Veranstaltung geplant werden sollte.

Ein Teil der Erlöse aus dem Open Air geht jedes Jahr an wohltätige Zwecke. So unterstützten die Kulturfreunde Brenztal in der Vergangenheit bereits die Deutsche Seenotrettung, Viva con Agua, den Verein Dynamik und die Volker-Rosin-Stiftung. Wohin das Geld in diesem Jahr fließen soll, steht derweil noch nicht fest.

Das ist beim Open Air geboten

Nach dem Fassanstich am Samstag, 2. September, um 17 Uhr stellt Singer-Songwriter Jens Rupp seine Werke zwischen Rock und Country vor. Anschließend begleiten „Brasst Scho‘“ mit fetziger Brass-Musik und ausgelassener Stimmung die Besucherinnen und Besucher in den Abend. Danach ist die Indie-Pop-Band „Knights of Caesar“ dran. Auch in diesem Jahr ist die Band „Casual Crisis Club“ wieder dabei, die mit ihrer funkig angehauchten „Amtsstubendisko“ das Fest bereichern will. Danach ist ein Special geplant – was genau, wollen die Veranstalter noch nicht verraten. Den Höhepunkt des Abends bildet die Glam-Metal-Band „Night Laser“.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem musikalisch umrahmten ökumenischen Gottesdienst im Grünen. Danach gibt es ganz klassisch einen Mittagstisch, bevor die Besucherinnen und Besucher sich über regionale traditionelle Blasmusik des „Blechzaubers“ freuen dürfen. Anschließend ist das überregional bekannte „Bläserkraftwerk“ mit seinem Big-Band-Stil zu hören. Der späte Nachmittag beginnt mit regionalem Pop-Punk der Ulmer Band „We Say So“. Den Abschluss des diesjährigen Stadel-Open-Airs bestreiten die Mitglieder des „Tabula Rasa Orchestra“.