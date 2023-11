Buttenwiesen

Trauer im Hause Erwin Müller um Seniorchefin Aurelia Müller

69 Jahre waren Aurelia und Erwin Müller - hier eine Aufnahme in ihrem Garten - glücklich verheiratet. Am vergangenen Samstag ist die Seniorchefin des Versandhauses Erwin Müller im Alter von 90 Jahren verstorben.

Plus Die Ehefrau von Unternehmer Erwin Müller sen. ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie hielt die Familie zusammen, musste aber zwei Schicksalsschläge ertragen.

Im kommenden Jahr hätten sie ihre „Gnadenhochzeit“ gefeiert. 70 Jahre Seite an Seite als Ehepaar. Doch dazu kommt es nun nicht mehr. Aurelia Müller, die Ehefrau von Unternehmer Erwin Müller sen., ist am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Beisetzung im engsten Familienkreis fand am Dienstag auf dem Friedhof in Buttenwiesen statt.

69 Jahre lang war sie mit dem Unternehmer Erwin Müller sen. verheiratet

„Mama ist zu Hause friedlich eingeschlafen“, berichtet Tochter Rita Müller-Brenner. Ein Großteil der Familie konnte von der vierfachen Mutter, neunfachen Oma und 13-fachen Uroma am Krankenbett Abschied nehmen. Rita Müller-Brenner, ältestes Kind der Verstorbenen, stand in den zurückliegenden Jahren ganz eng in Kontakt mit ihrer Mutter. Zwei bis dreimal am Tag habe sie mit ihr telefoniert und sie mehrmals pro Woche besucht. „Wenn ich einmal nicht angerufen haben, war sie sofort besorgt“, so Müller-Brenner.

