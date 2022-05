WhatsApp-Betrug: Fast 2000 Euro weg

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger im Landkreis von Betrügern nach Whatsapp-Nachrichten um ihr Geld gebracht.

Eine 62-jährige Buttenwiesenerin erhielt am Freitag laut Polizeibericht eine WhatsApp-Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn. Hierbei handelte es sich jedoch in Wahrheit um einen Betrüger. Dieser gab vor, dass sein Handy kaputt sei und er deshalb eine neue Nummer habe. Außerdem habe er Zahlungsschwierigkeiten, da sein Bankkonto gesperrt sei. Unter diesem Vorwand bat der Betrüger die Buttenwiesenerin um eine Zahlung per Onlineüberweisung über knapp 2000 Euro.

Erst beim zweiten Versuch wurde die Frau stutzig

Die 62-Jährige erkannte die betrügerischen Absichten nicht und veranlasste die Zahlung. Daraufhin versuchte der Betrüger oder die Betrügerin es erneut bei der Frau unter dem gleichen Vorwand. Das Verhalten des vermeintlichen Sohnes kam der Buttenwiesenerin dann doch verdächtig vor, weshalb sich diese an die Polizei wandte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. (pol)

