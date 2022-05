Mann wird mit Flasche geschlagen und versucht zu beißen

Gewalt in Lauingen: Nachdem zwei Streithähne getrennt sind, eskaliert die Situation noch weiter.

In der Schlößlestraße in Lauingen eskalierte eine Situation in der Nacht auf Sonntag komplett, wie eine Streife der Polizei gegen 2.10 Uhr erfahren musste. Bei der Polizei gingen zuvor mehrere Mitteilungen über eine Auseinandersetzung mit Flaschenwürfen ein. Am Einsatzort wurde den Beamten klar, dass mehrere Personen in einen Konflikt verwickelt waren, darunter ein 48-Jähriger und ein 25-jähriger Lauinger. Beide Männer hatten Alkohol intus, der 25-jährige war offenbar mit einer Flasche vom 48-jährigen auf den Kopf geschlagen worden. Der junge Mann wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus Dillingen medizinisch versorgt werden. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der junge Mann rastet weiter aus

Doch leider war es damit nicht getan, denn der 25-Jährige rastete in dieser Nacht noch einmal komplett aus. An der Auseinandersetzung mit dem 48-Jährigen war er schon keineswegs unbeteiligt gewesen, hatte ihn bedroht, mit Flaschen um sich geschmissen und randaliert. Nachdem der 25-jährige im Krankenhaus Dillingen erstbehandelt wurde, verließ er trotz „akuter Behandlungsbedürftigkeit“, wie es im Polizeibericht heißt, die Klinik. Ein Arzt verständigte daraufhin erneut die Polizei. Die Polizei fand ihn recht schnell wieder und wollte ihn wegen der Kopfverletzung zurück ins Krankenhaus bringen. Das passte dem jungen Mann anscheinend überhaupt nicht in seine nächtlichen Pläne, denn er wehrte sich gegen die Polizeibeamten mit Leibeskräften und stieß dabei auch so manche Beleidigung aus. Unter anderem versuchte er, eine Polizeibeamtin zu beißen.

Den 25-jährigen erwarten nun für seine Gewaltnacht gleich mehrere Verfahren, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung, sowie für seine Vergehen im vorausgehenden Konflikt in der Schlößlestraße. (mit pol)