130 Fragen beim ersten Dillinger Quizabend

Der deutsche Quizmeister Christoph Paninka hat eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen. Und die kommt prompt gut an.

"Welches dieser vier Discounter-Logos hat die meisten Farben – Lidl, Netto, Norma oder Penny?", "Wie heißt die 90-Jährige im TV-Klassiker 'Dinner for One'?“. Und: "Welcher Staat hat mehr Nachbarländer als Deutschland?". So lauteten drei der insgesamt über 130 Fragen, die die 28- bis 74-jährigen Teilnehmenden am ersten Dillinger Quizspektakel glänzend unterhielten. Christoph Paninka, Bona-Gymnasiallehrer, mehrfacher bayerischer Meister sowie 2021 deutscher Meister im Quizzen, hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen. Im Restaurant Roggenkugel in der Königstraße führte er einen ganzen Abend lang durch das bunte Programm. 15 Frauen und zwölf Männer quizzten bei der Premiere mit, die schon kurz nach der Ankündigung in der Donau-Zeitung ausgebucht war.

Rätseln, lachen und essen in Dillingen

Mit viel Humor präsentierte Paninka Bilderrätsel, absurde Schätzfragen, Multiple-Choice-Optionen und offene (Tempo-)Fragen, teils rückwärts vorgelesen, die die Gäste mal allein, mal im Team oder im Duell mit einem zugelosten Gegenüber beantworteten. Zwischendrin gab es Essen, Gewinne sowohl für Platz eins als auch für Vorletzte und exakt Mittelplatzierte sowie ein musikalisches Intermezzo mit Gitarre.

In der Dillinger Roggenkugel geht es weiter

Nach dem Erfolg dieses ersten Dillinger Quizspektakels soll es am Mittwoch, 8. März, um 18.30 Uhr in der Roggenkugel den nächsten Wissenswettstreit geben, die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro. Anmeldungen sind unter QuizDLG@web.de oder in der Roggenkugel möglich. Übrigens: Die Antworten auf die Fragen zu Beginn lauten: Norma, Miss Sophie sowie Brasilien oder China oder Russland. (AZ)

Lesen Sie dazu auch