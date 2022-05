Arbeiter stürt in Dillingen von Betonwand und verletzt sich schwer

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen.

Zu einem Betriebsunfall ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr bei Bauarbeiten an der George-Marshall-Straße in Dillingen gekommen. Hierbei war ein 32-jähriger Bauarbeitervon einem Gerüst an einer Betonwand etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und verletzte sich schwer. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen werden. (pol)

