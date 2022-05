Dillingen

vor 17 Min.

„Der Dillinger Ulrichspreis ist etwas Großes“

Plus Etwa 250 Menschen verfolgen die Vergabe an Giovanni di Lorenzo in der Dillinger Studienkirche. Warum sie gekommen sind und was ihnen an dem neuen Preisträger imponiert.

Von Berthold Veh

Margit Esselbach ist früh dran. Kurz nach 13 Uhr nimmt die Lauingerin am Freitagnachmittag in der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Dillingen Kurs auf die Studienkirche. „Ich bin das erste Mal live bei der Verleihung des Europäischen St.-Ulrichs-Preises dabei, und da möchte ich mir auch einen guten Platz in der Kirche sichern“, sagt Esselbach. Wie so oft bei diesem Festakt, ist das Wetter ausgezeichnet. Kein Wölkchen trübt den Himmel, das Thermometer knackt die 30-Grad-Grenze, als Preisträger Giovanni di Lorenzo auf dem Ulrichsplatz eintrifft.

