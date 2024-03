Die Dillinger Messe WIR 2024 "ist prickelnd wie Prosecco"

Wer auf die Fastenzeit schwört, sollte beim Besuch der Ausstellung in Dillingen eine Ausnahme machen. Dort ist "Dolce Vita" Programm.

Wer sich auf die Fastenzeit eingeschworen hat, sollte sich auf der Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung vielleicht doch eine Pause gönnen. Die WIR 2024 hat das Motto Dolce Vita und lockt in der Tat mit vielen Genüssen. Dino Piovesan vom Dillinger Eiscafé Ciprian hat eigens seinen Winterurlaub in Treviso unterbrochen, um bei der Eröffnung der WIR am Mittwoch dabeizusein. Sein Cousin Luca Gollin aus dem Anbaugebiet Valdobbiadene schenkt in Halle V Prosecco aus dieser von der Unesco ausgezeichneten Weltkulturerbe-Region aus.

Im Gespräch über Bienen: die bayerische Vize-Honigkönigin Laura Mache, Vorsitzender Bernhard Wörner (Lauinger Bienenzuchtverein) und Vorsitzende Barbara Gerstmayr (Imkerverein Gundelfingen) Foto: Berthold Veh

Dazu gibt's Soppressa, Salami aus Venetien. Nebenan backt das Team des Dillinger Restaurants San Paolo, das in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen feiert, Pizza. Und wieder ein paar Schritte weiter servieren der Lauinger Himmelbäck Jürgen Lenzer und das Restaurant Peng und Pane unter anderem Pinsa. Die Fladenbrote gibt es wahlweise mit Schinken, Tomaten und Oliven.

Kulinarische Köstlichkeiten auf der WIR

Kulinarische Köstlichkeiten werden in mehreren weiteren Hallen angeboten – unter anderem im Festzelt des Bayerischen Bauernverbands (BBV), in dem die Landfrauen täglich 300 frisch gebackene Torten auffahren. Dort versammeln sich am Mittwochvormittag vor dem Start der Messe etwa 250 Gäste zur offiziellen Eröffnung. Während des Dillinger Landratswahlkampfs vor zwei Jahren lieferten sich dort vor zwei Jahren noch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ein Duell um die Aufmerksamkeit. Dieses Mal ist die WIR-Familie weitgehend unter sich. Zu den Bürgermeistern der Region gesellen sich die Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange ( CSU) und Christoph Schmid ( SPD), die Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) und Ulrich Singer (AfD) sowie die Bezirksräte Johann Popp und Ulrich Reiner. Auch die bayerische Vize-Honigkönigin Laura Mache erweist der Dillinger Landkreis-Ausstellung die Ehre. "Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf", sagt die Vilsbiburgerin. Sie sei eine leidenschaftliche Imkerin und beruflich im Gartenbau tätig. "Deshalb interessiert mich das Thema Bestäubung sehr", verrät die Vize-Honigkönigin.

Sechs WVs aus dem Kreis Dillingen richten die Ausstellung aus

Zur Eröffnung spielt die Gruppe Vierklang um den Wertinger Manfred-Andreas Lipp auf, die Moderation übernimmt Judith Zacher. Die Vorsitzenden und Sprecher der sechs beteiligten Wirtschaftsvereinigungen Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Aschberg, Höchstädt und Wertingen (Markus Grimminger, Alois Jäger, Bernhard Schalk, Manuel Schuster, Fabian Weiß und Hans Moraw) stellen die Bedeutung der Ausstellung für die Region heraus.

Dass rund 250 Aussteller mit ihrem Angebot präsent sind, zeige, dass die Regionalschau "ein Erfolgsmodell ist", betonten die Wirtschaftsvertreter. Auf der WIR könnten die Besucher und Besucherinnen erleben, "was die Region alles draufhat". Manuel Schuster weist auf eine Sache hin, die Künstliche Intelligenz niemals leisten könne – den "positiven Zufall". Dadurch entstünden auf der Ausstellung viele bereichernde Kontakte. Er rät Gästen, "mit offenen Augen und Ohren durch die ganze Messe zu gehen". Gelegenheit dazu ist bis zum kommenden Sonntag, 10. März, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Die Vorsitzenden und Sprecher der sechs beteiligten Wirtschaftsvereinigungen haben am Mittwoch die WIR eröffnet: (von links) Markus Grimminger, Manuel Schuster, Bernhard Schalk, Fabian Weiß, Hans Moraw und Alois Jäger. Foto: Karl Aumiller

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz spricht für die Rathauschefs der beteiligten WV-Kommunen. Er dankt den Ausstellern und Messeorganisator Josef Albert Schmid dafür, dass sie die Schau mit Leben füllen und so die WIR zu einem Erfolg machen. "Die WIR 2024 ist ein großes Schaufenster, in dem sich die Leistungsfähigkeit der heimischen Unternehmen präsentiert", sagt Kunz. Die Festrede hält Landrat Markus Müller. "Das WIR und die WIR werden großgeschrieben", sagt Müller. Die Dillinger Messe stehe für ein Miteinander, bei dieser Ausstellung wirkten auch sehr viele Menschen im Ehrenamt mit. Der Landkreischef betont: "Wir treten gemeinsam als starke Region mit Selbstbewusstsein nach außen an." Die Messe sei auch eine Plattform für die Fachkräfte-Gewinnung. Bei Unternehmen und Institutionen im Landkreis Dillingen, so Müller, seien 230 Berufe erlernbar. Der Landkreis Dillingen sei ein attraktiver Wirtschafts-, Kultur- und Lebensraum. "Und die WIR ist dafür ein Aushängeschild", betont der Landrat.

Bei den Prognosen für den Verlauf der Schau überschlagen sich die Redner. Organisator Josef Albert Schmid bleibt bei seiner Meinung: "Die WIR 2024 ist so prickelnd wie Prosecco." Und von dem edlen Tropfen aus Venetien gibt es auf der Messe genug. Landrat Müller bekommt von Messeorganisator Schmid eine Magnum-Flasche. "Heute kommen noch 38 Kartons, und morgen werden vier Paletten geliefert", kündigt Dino Piovesan an. Das werde reichen. Nur das Wetter läuft zum Ausstellungsstart nicht nach Plan, denn es regnet. Das scheint aber die Besucher nicht abzuhalten, schon am Eröffnungstag ist die Resonanz gut. Und am Wochenende soll es Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen geben.