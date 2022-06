Die Pläne eines Dillinger Seniorenheims für das GVD-Areal

Im Dillinger Stadtrat wird darüber berichtet, wie das Heilig-Geist-Stift durch die Pandemie kam - und welche Idee es für das GVD-Areal gibt.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie zieht der Leiter des Heilig-Geist-Stifts am Montagabend in der Dillinger Stadtratssitzung Bilanz. „Wir haben viel aushalten müssen“, sagt Siegfried Huber. Und er meint damit die Bewohner und Bewohnerinnen des Dillinger Senioren- und Pflegeheims ebenso wie die Mitarbeitenden, Angehörigen und Verantwortlichen in der Leitungsebene. Der Heimleiter ist aber auch spürbar erleichtert. „Uns ist es gelungen, dass kein Bewohner durch Covid sein Leben lassen musste“, stellt Huber fest. Andere Seniorenheime wie in Wertingen, Bissingen oder Wittislingen hatten dieses Glück nicht.

Die aktuellen Besucherregeln in dem Dillinger Seniorenheim

In seinem Rückblick im Stadtsaal erinnert Huber daran, dass im Heilig-Geist-Stift bereits im Februar 2020 damit begonnen wurde, Covid-Stationen aufzubauen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Seniorenheim sei sehr gut gewesen. Gegenwärtig werde immer noch jeder Besucher und jede Besucherin registriert, es brauche einen aktuellen negativen Test, seit Samstag reiche in der Einrichtung eine OP-Maske aus. Inzwischen gebe es keinen Aufnahmestopp im Heilig-Geist-Stift mehr.

Das Heim verfügt regulär über 122 Pflegeplätze, zehn Kurzzeitpflegeplätze (drei davon planbar), zehn eingestreute Tagespflegeplätze und 19 Wohnungen in der Seniorenwohnanlage. Wegen Covid könnten die Kapazitäten aber noch nicht ganz ausgeschöpft werden, informierte Huber. Und auch die Tagespflege-Betrieb ruhe derzeit, zudem gebe es aktuell keinen Seniorenmittagstisch, den ältere Bewohner der Stadt und aus der Umgebung nutzen können.

Was der Landkreis Dillingen für Senioren tut.

Zwei Corona-Ausbrüche gab's 2022 in dem Dillinger Pflegeheim

Im Jahr 2022 habe das Heilig-Geist-Stift zwei Corona-Ausbrüche im Januar und im März erlebt. 80 Bewohner und Bewohnerinnen sowie i+50 Mitarbeitende hätten sich mit der Omikron-Variante infiziert. „Da war die Versorgungssicherheit gefährdet. Wir haben gezittert, ob wir alle Schichten noch besetzen können“, erläuterte Huber. Wegen der hohen psychischen und physischen Belastung hätten sich die Krankheitstage beim Personal seit 2019 um etwa fünf pro Jahr erhöht, zusammen mit einer Krankenkasse werde nun das Gesundheitscoaching forciert. Huber wies deutlich darauf hin, dass auf dem Arbeitsmarkt keine Pflegekräfte zu bekommen seien – und auch keine Hauswirtschafterinnen. Die Einrichtung setze auf Ausbildung.

Der Heimleiter sprach über die weitere Entwicklung. Die Nachfrage nach Einzelzimmern im Heilig-Geist-Stift übersteige das Angebot. Die planbaren Plätze in der Tagespflege seien bis Oktober ausgebucht. Als konkrete Investition nannte Huber die Einrichtung eines Bürozimmers beim Wohnbereich Lukas. Dieser Raum soll auch als Pforte dienen, wo Besucher und Besucherinnen registriert werden. Dies geschieht derzeit in der Cafeteria, die als Besucherstützpunkt zweckentfremdet sei.

Die Pläne für das Gelände der Dillinger Glasveredelung

Der Heimleiter sagte, dass das Heilig-Geist-Stift zusammen mit der Stadt Dillingen eine Erweiterung auf dem GVD-Areal angehen will. Dort sollen Hubers Worten zufolge neue Pflegeplätze geschaffen werden. Für das einstige Industriegelände der Glasveredelung Dillingen läuft ein städtebaulicher Wettbewerb.

Die Gebäude der ehemaligen Glasveredelung Dillingen (GVD) sind abgerissen. Die Stadt will nun für eine optimale Bebauung dieses 15.000 Quadratmeter großen Filetstücks in der Nähe der Dillinger Altstadt sorgen. Dazu gibt es einen städtebaulichen Wettbewerb. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Auf dem 1,5 Hektar großen Areal sollen unter anderem auch günstiger Wohnraum für Familien und Wohnprojekte für Senioren und Seniorinnen entstehen. Huber erläuterte, dass auch eine Erweiterung auf dem bestehenden Gelände des Heilig-Geist-Stifts in Erwägung gezogen worden sei. „Da müssten wir aber unseren schönen Garten zubauen“, sagte der Heimleiter. Auf dem GVD-Areal könne ein Angebot für mobilere Senioren und Seniorinnen geschaffen werden.

Oberbürgermeister Frank Kunz versicherte, dass die Stadt auf dem Gelände der Glasveredelung ganz konkret auch etwas für Senioren tun wolle. Walter Fuchsluger (SPD) und Erika Schweizer (CSU) lobten ebenso wie Kunz die Arbeit im Dillinger Alten- und Pflegeheim. Der Rathauschef dankte Huber und seinem Team und sagte: „Da wird Großes geleistet.“