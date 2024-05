Dieb stiehlt in Einkaufsmarkt in Dillingen Tablet aus Rucksack

Ein 17-Jähriger hatte seinen Rucksack beim Einkaufen an der Paketausgabe in einem Markt abgestellt. Als der Jugendliche zurückkam, fehlte sein Tablet.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Dillingen ein Tablet gestohlen. Kurz vor 18 Uhr hatte ein 17-Jähriger seinen Rucksack an der Paketausgabe in einem Verbrauchermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Der Jugendliche erledigte anschließend seine Einkäufe.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Als er gegen 18.10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, bemerkte er laut Polizeibericht das Fehlen seines Rucksacks. Dieser konnte bei einer anschließenden Suche im Eingangsbereich des Supermarkts aufgefunden werden. Allerdings fehlte das darin enthaltene Tablet Samsung S6 Lite im Wert von etwa 150 Euro. Dieses hat ein bisher unbekannter Dieb gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)