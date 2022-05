Dillingen will Baulücken schließen und Leerstände beseitigen

Plus In Dillingen gibt es ebenfalls leer stehende Gebäude und Baulücken. Die Stadt hat Eigentümer angeschrieben. Das ist das Ergebnis.

Auch in Dillingen gibt es Baulücken und leer stehende Gebäude. Auf der anderen Seite ist der Wohnraum knapp. Um das Potenzial für neue Wohnungen auszuschöpfen, hat die Stadt nun die Eigentümer und Eigentümerinnen der entsprechenden Grundstücke angeschrieben.